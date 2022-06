Steve morirà nel volume 2 di Stranger Things 4? I Duffer: 'Fan, preoccupatevi!'

Dopo aver rivelato che in origine la morte di Steve era prevista nella prima stagione di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer hanno commentato l'ondata di isteria che ha spinto i fan della serie Netflix a credere che il personaggio morirà nel volume 2 della stagione 4.

Mentre la piattaforma di streaming continua a registrare numeri da record del volume 1 di Stranger Things 4, i fan in questi giorni stanno esprimendo una forte preoccupazione per il destino di Steve Harrington, il popolare e amatissimo co-protagonista interpretato da Joe Keery. Rispondendo a domanda specifica in un'intervista con TVLine, i fratelli registi hanno dichiarato: "Tutti sono sempre preoccupati per Steve. Ed è una cosa che adoro, devo ammetterlo", ha scherzato Matt Duffer. "Ci divertiamo a rendere la vita di Steve sempre più difficile, e sicuramente i Demobats hanno fatto questo lavoro abbastanza bene in questa stagione".

"Sembra sbagliato dire che sono 'eccitato' ma lo sono eccome, e il fatto che le persone siano preoccupate mi rende entusiasta", ha aggiunto Ross Duffer. "E si, fanno bene a preoccuparsi in vista degli ultimi due episodi della stagione 4...ma per tutti i personaggi, non solo per Steve".

Ricordiamo che i restanti due, lunghissimi episodi della quarta stagione di Stranger Things debutteranno sulla piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 1 luglio. Per altri contenuti, guardate il teaser trailer di Stranger Things 4 vol2 presentato alla Geeked Week.