Steven Canals, co-creatore di Pose, sigla un accordo con 20th Century Fox TV

Steven Canals, co-creatore di Pose, ha firmato un accordo globale con 20th Century Fox Television, una divisione dei Disney Television Studios. L'annuncio ufficiale è stato reso noto nella giornata di martedì. Canals ha partecipato alla creazione dell'acclamata serie drammatica con Billy Porter, insieme a Ryan Murphy e Brad Falchuck.

Con l'ottavo episodio della seconda stagione di Pose ha fatto il suo debutto alla regia; lo show è stato nominato come uno dei migliori show tv dell'anno dall'American Film Institute nel 2018 e nel 2019. Pose è già stata rinnovata per una terza stagione da FX, in onda quest'anno.



"Steven è l'incarnazione della voce originale che cerchiamo da sempre in questo studio, e come tanti altri sono rimasto affascinato dalla sua rivoluzionaria e premiata serie Pose" ha dichiarato il presidente degli affari creativi della 20th Century Fox Television, Carolyn Cassidy "Howard e io non potremmo essere più felici di aver scelto 20th per sviluppare i suoi nuovi progetti e sentirci estremamente fortunati ad essere in affari con questo autore dotato e di talento, la cui narrazione è tanto specifica quanto universalmente riconoscibile".

Steven Canals ha dichiarato:"In quanto narratore del Bronx, sono entusiasta di questo nuovo capitolo. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei potuto immaginare di avere collaboratori come Dana Walden, Craig Hunegs, Carolyn Cassidy e Howard Kurtzman. Sono grato di collaborare con 20th Century Fox Television per continuare a creare contenuti originali incentrati su voci diverse e spostare l'ago della bilancia del settore verso una maggiore inclusione e diversità".

Lo scorso anno 20th Century Fox ha ingaggiato anche Jon M. Chu tra i suoi collaboratori.