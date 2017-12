Steven DeKinght, ex-produttore di Daredevil, vorrebbe tornare a lavorare con Marvel

Secondo i fan delle serie televisive targate, la prima stagione ditrasmessa suera praticamente perfetta, e questo suo incredibile successo viene in gran parte attribuito al produttore. Sfortunatamente DeKinght lasciò la serie per curare altri progetti, ma sembrerebbe aperto a lavorare ancora con Marvel...

Nelle giornata di ieri, un fan dello show avrebbe infatti scritto via Twitter al produttore, pregandolo di tornare al lavoro su qualche prodotto Marvel. Come suo solito, questi ha subito risposto al messaggio, rivelando che sarebbe più che disposto a farlo, qualora i suoi programmi lavorativi glielo consentissero.



Proprio il tempo è l’ostacolo principale che si oppone all’eventuale ritorno di DeKinght. Dopo aver lasciato Daredevil al termine della prima stagione, il produttore annunciò che sarebbe entrato a far parte dello staff del Transformers Cinematic Universe, mentre nel 2016 venne annunciato che DeKnight avrebbe diretto Pacific Rim Uprising (l’attesissimo sequel del Pacific Rim del 2013), che raggiungerà le sale il 23 marzo 2018.



Qualora i suoi molteplici impegni gli permettessero di tornare a lavorare con Marvel, non sarebbero solo i fan a festeggiare il suo ritorno. Vincent D'Onofrio, che nella terza stagione di Daredevil tornerà a vestire i panni del criminale Wilson Fisk, ha recentemente rivelato ai microfoni di Collider che, sebbene abbia gradito la nuova direzione di Erik Oleson, sarà difficile superare il lavoro svolto a suo tempo da DeKnight.