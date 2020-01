Steven Knight ha concluso la scrittura della sesta stagione di Peaky Blinders

La quinta stagione di Peaky Blinders ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, in attesa di scoprire come proseguiranno le vicende che coinvolgono la famiglia Shelby, ma ora il creatore della serie, Steven Knight ha fornito un interessante aggiornamento sullo stato dei lavori dei prossimi episodi.

L'autore, infatti, è stato insignito del titolo di CBE (Commander of the Order of the British Empire), ossia di commendatore, grazie al suo lavoro fatto nella serialità televisiva e nell'intrattenimento in generale, ma anche grazie ai servizi resi alla comunità di Birmingham, teatro principale delle operazioni di Thomas Shelby (Cillian Murphy) e il resto dei Peaky Blinders.

Dopo aver scherzato sul voler celebrare in pieno stile "Tommy Shelby", con una bottiglia di champagne, Knight ha raccontato: "ho appena finito di scrivere la sesta stagione ed è la migliore fino a ora, ma questo lo diciamo sempre". Knight non si è sbottonato ulteriormente sulla questione, anche se nei mesi scorsi aveva anticipato che in Peaky Blinders sarà presente un personaggio storico che sorprenderà gli spettatori.



Knight, il quale ha creato Peaky Blinders sui racconti della sua famiglia sul crescere nella Birmingham del 1920, ha commentato così il riconoscimento ricevuto: "sono molto onorato di ricevere questo titolo e mi piace pensare che possa riflettersi sugli abitanti di Birmingham, le cui storie e anime hanno costituito una parte sostanziale del mio lavoro".



