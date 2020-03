Steven diventa rosa nelle nuove immagini ufficiali di Steven Universe Future

A poco più di una settimana dalla sua conclusione, Cartoon Network ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali degli episodi 15 e 16 di Steven Universe Future, miniserie di venti episodi ambientata dopo gli eventi di Steven Universe: The Movie che farà da epilogo alla serie.

Le foto, che potete trovare in calce alla notizia (via Comicbook.com), sono state pubblicate senza alcuna descrizione delle puntate in arrivo, probabilmente per mantenere un certo alone di mistero intorno agli eventi finali dello show.

Intitolati rispettivamente "Mr. Universe" e "Fragments", gli episodi 15 e 16 andranno in onda sul Cartoon Network americano domani 20 marzo. Per quanto riguarda le 4 puntate conclusive, invece, saranno pubblicate tutte insieme il prossimo 27 marzo.

Che ve ne pare di queste nuove immagini? Siete curiosi di vedere il gran finale della serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla dichiarazioni della creatrice Rebecca Ferguson sul suo episodio preferito di Steven Universe.

Qui invece potete trovare il trailer ufficiale di Steven Universe Future, la cui sinossi del finale recita: "Steven inizia a mettere in discussione il suo scopo quando esaurisce la scorta di Gemme. Chi è lui se non il salvatore del mondo? E cos'è questo strano, nuovo potere che lo fa diventare rosa? Senza i problemi degli altri da risolvere, Steve dovrà finalmente affrontare i propri."