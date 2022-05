Steven S. DeKnight nega il suo coinvolgimento nel DCEU: quando l'annuncio per Daredevil?

L'ex showrunner di Daredevil Steven S. DeKnight non è attualmente a lavoro su nessun progetto del MCU e secondo molti, lo sceneggiatore sarebbe passato alla concorrenza, intrattenendo dei rapporti con il DC Extended Universe.

Da tempo infatti si vocifera di un suo possibile coinvolgimento nel reboot di Superman, cosa che Steven S. DeKnight ha più volte negato categoricamente, e adesso sono in tanti a pensare che presto o tardi il suo nome verrà inserito in una delle prossime serie prodotte dal media franchise della Warner Bros.

James Gunn è a lavoro sulla serie Amanda Waller e tutto lascia pensa che anche Steven S. DeKnight sia incluso in questo progetto. Sui social però, l'ex showrunner dell'amatissima serie Marvel ha smentito queste voci, sottolineando la loro totale infondatezza.

Naturalmente, dopo l'annuncio (ancora non del tutto ufficiale) del reboot di Daredevil, in molti sperano di rivedere Steven S. DeKnight al timone anche di questo nuovo show. Le informazioni in nostro possesso sono ancora troppo poche per poterlo dire con assoluta certezza, i fan naturalmente ci sperano, visto l'ottimo lavoro fatto con le tre stagioni della serie sull'eroe di Hell's Kitchen prodotte da Netflix.

Voi che dite, Steven S. DeKnight sarà lo showrunner di Daredevil? Fatecelo sapere nei commenti.