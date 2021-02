Steven Seagal e quelle accuse di molestie: 'All'audizione tirò giù la zip'

Se di recente Evan Rachel Wood ha mosso dure accuse contro Marilyn Manson, negli anni scorsi anche la star degli action movie Steven Seagal ha subito una pesante gogna mediatica dovuta ad una serie di denunce per molestie sessuali.

Ad accendere i riflettori sulla questione è stata Julianna Marguiles, la quale accusò il campione di arti marziali di essere stato colpevole di una serie di tentativi di abusi. Successivamente Portia De Rossi ha rincarato la dose, rivelando un comportamento del tutto scorretto da parte di Steven Seagal nel corso di un casting. L'attuale moglie di Ellen De Generis ha ammesso infatti di essere stata messa terribilmente in difficoltà dall'attore nel corso di un provino e che, addirittura ha tentato di molestarla: "Durante l'audizione mi si è avvicinato e parlando dei metodi per instaurare una certa chimica tra gli interpreti ha tirato giù la zip dei pantaloni".

Faviola Dadis ha invece fatto riferimento a fatti risalenti al 2002, quando aveva poco più di 17 anni. L'ex modella ha raccontato in lacrime di essere stata circuita in una camera d'albergo di Beverly Hills e di essere rimasta fortemente traumatizzata da questa esperienza: "Ho sofferto di depressione, ansia e stress post-traumatico e ho trovato difficile instaurare rapporti di fiducia con gli uomini".

C'è da dire che Steven Seagal è stato assolto dal tribunale di Los Angeles, non perché l’attore sia stato ritenuto innocente, ma per scadenza dei termini. Di recente tra l'altro, il conto russo di Seagal è stato bloccato forse per mancato pagamento di tasse.