Steven Seagal e quella volta in cui gli fu chiesto di addestrare le forze speciali serbe

Con le sue abilità nelle arti marziali, Steven Seagal ha salvato il mondo ben più di una volta nella finzione cinematografica ma, probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare di essere chiamato ad addestrare delle forze armate speciali.

Nel 2016 infatti il governo serbo chiese alla star di Belly of the Beast che andrà in onda questa sera su Mediaset 20, di insegnare l'arte marziale nipponica dell'Aikido ai propri militari. Vi ricordiamo che Steven Seagal è uno dei maggiori esperti di questa pratica e che, è stato anche uno dei primi stranieri ad aprire un dojo di Aikido a Osaka in Giappone.

Ma questo non l'unico ruolo pseudo-istituzionale svolto da Steven Seagal. L'attore nel 2018 è stato infatti nominato da Vladimir Putin come "rappresentante speciale per le relazioni umanitarie tra Russia e Stati Uniti, al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo delle relazioni russo-americane nel settore umanitario, compresa la cooperazione in materia di scambi culturali, artistici, sociali e giovani".

Un ruolo che Steven Seagal ha ricoperto con grande passione e senza alcuna ricompensa ma che spesso gli ha permesso di frequentare il Presidente russo, con cui ha un vero e proprio legame di amicizia personale.

Per ulteriori approfondimenti sull'attore, date un'occhiata alle 5 cose esilaranti che possono accadere solo nei film di Steven Seagal.