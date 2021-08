Steven Soderbergh, il regista di Traffic dirigerà la miniserie Full Circle per HBO Max

Si rinsalda il legame tra Steven Soderbergh e HBO Max. Sulla piattaforma streaming sono disponibili gli ultimi due film del regista, Lasciali parlare e No Sudden Move, disponibile dai primi di luglio. Ora Soderbergh s'imbarca in un altro affascinante progetto con HBO Max, a cui verrà destinata la miniserie Full Circle.

WarnerMedia ha annunciato che Soderbergh dirigerà tutti e sei gli episodi della serie, scritta da Ed Solomon. I due saranno anche produttori esecutivi insieme a Casey Silver, così come fu con No Sudden Move. In passato Steven Soderbergh si è allineato alla decisione di Warner Bros. di lanciare in streaming su HBO Max tutti i film del 2021



Full Circle sarà incentrato su un'indagine che riguarda un fallito rapimento che finisce per svelare segreti di vecchia data in grado di collegare personaggi e culture differenti tra loro nell'odierna New York City. Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli, né sulla data d'uscita né sul casting artistico.

"Anche per gli standard di Ed [Solomon] questa è una narrazione complessa che riesce ad essere sia caleidoscopica che intima. Il nostro compito ora è mettere insieme un cast eccezionale e assicurarci di mantenere il livello che gli script meritano" ha dichiarato Soderbergh.

Nel frattempo No Sudden Move, con Don Cheadle e Benicio Del Toro, ha ricevuto recensioni positive da parte della critica.



Lo scorso anno George Clooney si rifiutò di partecipare al film di Steven Soderbergh, declinando la proposta a causa della pandemia di COVID-19.