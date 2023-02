Steven Spielberg annuncia Napoleone: mini-serie tv tratta dal progetto di Kubrick!

Detto fatto: giusto qualche settimana fa Steven Spielberg dichiarava di volersi dedicare alla televisione, in attesa di poter realizzare il suo prossimo lungometraggio per il grande schermo, e durante il Festival di Berlino ha annunciato il progetto del secolo.

Ospite della Berlinale per un premio alla carriera, Spielberg ha finalmente confermato nuove informazioni su Napoleone, ambiziosa mini-serie tv kolossal in produzione per HBO da quasi dieci anni, e della quale nel tempo si sono perse le tracce. Il progetto è ispirato al mitologico Napoleone di Stanley Kubrick, film dei sogni dell'autore ma mai realizzato, e secondo Spielberg non solo sarebbe 'ancora vivo' in casa HBO, ma finalmente pronto a trasformarsi in 'una grande produzione'.

Napoleone è pensato per diventare una serie in sette parti e Deadline rivela che, sebbene sia ancora in fase di sviluppo, si sta rapidamente avvicinando ad un ordine ufficiale. Parlando al Festival di Berlino, il regista di The Fabelmans ha dichiarato: “Con la collaborazione di Christiane Kubrick e Jan Harlan, stiamo montando una grande produzione per HBO basata sulla sceneggiatura originale di Stanley, Napoloeon. Stiamo lavorando a Napoleon come una serie limitata in sette parti", ha detto.

Per chi non lo sapesse, Kubrick aveva originariamente pianificato Napoleon dopo il successo di 2001, con le riprese che si sarebbero svolte in tutta Europa, in Francia, Regno Unito e Romania, con circa 40.000 soldati come comparse e David Hemmings o Jack Nicholson nella parte del protagonista (e Audrey Hepburn come sua moglie Josephine). Tuttavia, a causa del costo delle riprese dell'adattamento di Guerra e pace di Sergei Bondarchuk e del fallimento commerciale di Waterloo, il film venne abbandonato e in larga parte rielaborato per il capolavoro Barry Lyndon. Spielberg è stato coinvolto nell'adattamento tv almeno dal 2013, con Cary Joji Fukunaga di True Detective che nel 2016 venne scelto come regista.

Qualora il progetto dovesse andare finalmente in porto, sarebbe la seconda volta in cui Spielberg prende le redini di un progetto originariamente sviluppato da Kubrick: la prima infatti fu con A.I. L'Intelligenza Artificiale, film sviluppato da Kubrick per oltre vent'anni e poi personalmente consegnarlo dal regista al più giovane collega Spielberg nel 1995 (quest'ultimo alla fine avrebbe diretto il film, uscito nel 2001, con dedica allo stesso Kubrick).

Vi terremo aggiornati, quindi rimanete con noi.