Steven Spielberg, il regista torna a lavorare con Mark Rylance per una serie tv

Steven Spielberg e Mark Rylance torneranno a lavorare insieme, in collaborazione con Claire van Kampen, drammaturga, compositrice e regista nonché moglie dell'attore. I tre uniranno le forze in un nuovo progetto televisivo finanziato proprio dalla storica casa di produzione di Spielberg, Amblin Entertainment.

Presenziando al Telluride Film Festival, in Colorado, Mark Rylance ha dichiarato che la serie sarà un 'progetto storico, su qualcosa che è accaduto nella storia americana'.

L'attore è reduce dalla promozione nei festival dell'ultimo film di Luca Guadagnino, Bones and All, dove recita al fianco di Timothée Chalamet e Taylor Russell. Spielberg è impegnato con il suo nuovo film: ci sarà anche David Lynch nel cast di The Fabelmans, in uscita entro fine anno.



Secondo quanto riporta Deadline, lo show si occuperà dello sciopero di Homestead, il cosiddetto Homestead Strike, uno sciopero che iniziò il 30 giugno 1892 e si concluse con una cruenta battaglia fra i manifestanti e agenti di sicurezza il 6 luglio dello stesso anno.

Rylance e van Kampen avevano pianificato inizialmente di creare un dramma teatrale sull'industria siderurgia statunitense tra la Guerra Civile e la Prima Guerra Mondiale. Il progetto è cambiato in corsa:"Ci ho lavorato come opera teatrale e poi ho capito improvvisamente che potrebbe essere un prodotto tv e Spielberg è d'accordo".



Nel frattempo ci sono novità sul prossimo film del regista: The Fabelmans sarà presentato all'AFI Fest in anteprima.