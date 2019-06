Steven Spielberg sta scrivendo 'un inquietante show' per la piattaforma Quibi

Secondo quanto riportato da Deadline, Steven Spielberg sarebbe al lavoro sullo script di uno show pensato esclusivamente per la piattaforma digitale in arrivo Quibi, di Jeffrey Katzenberg.

Come saprete, Quibi è la nuova piattaforma video per consumare “pezzettini” di serie televisive della durata massima di 10 minuti a episodio sullo smartphone, annunciata lo scorso gennaio da Katzenberg, produttore cinematografico e co-fondatore proprio insieme a Spielberg e a David Geffen della casa di produzione DreamWorks.

Dopo aver ricevuto i finanziamenti necessari per l'avvio dei lavori anche da grosse major come Walt Disney, 21st Century Fox e Time Warner, e da aziende come Alibaba, Quibi dovrebbe essere pronta per l'aprile del 2020 e ora potrà contare sull'apporto fondamentale di Spielberg. La rivelazione arriva da Katzenberg stesso dal Produced By conference al Banff World Media Festival: Spielberg sta scrivendo una serie e ha già pronti "quattro o cinque capitoli" dello show, che consisterà di 10 o 12 capitoli. "Steven Spielberg ha una storia super spaventosa. La sta scrivendo lui stesso. Avere lui alla scrittura di qualcosa è fantastico".

Il produttore ha anche aggiunto che vorrà che gli abbonati a Quibi la guardino esclusivamente a mezzanotte e ha raccontato dell'idea venuta alla partner in affari Meg Whitman, ovvero quella di mettere un orario per gli abbonati che avranno solo un preciso arco di tempo per guardare lo show.

Sono inoltre stati svelati altri contenuti che saranno diffusi prossimamente sulla neonata piattaforma digitale, come #Freerayshawn, con nel cast Stephen James e Laurence Fishburne; questo show, un progetto da 15 milioni di dollari prodotto da Sony Pictures Television, seguirà un veterano afroamericano della guerra in Iraq di nome Rayshawn (James) che dovrà lottare per la propria sopravvivenza a New Orleans.

Altri progetti riguardano il progetto ancora senza titolo di Steven Soderbergh e una serie ancora senza script di James Corden e la comedy Dummy con Anna Kendrick. Tempo fa era stata annunciata anche la serie Wolves and Villagers con Naomi Watts.

Spielberg è attualmente al lavoro sul remake di West Side Story e sarà presto impegnato nelle riprese di Indiana Jones 5.