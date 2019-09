Steven Universe: la showrunner parla del passato del villain

La creatrice di Steven Universe, Rebecca Sugar, ha spiegato qualcosa in più dello strano villain di Steven Universe, dopo che lo show è andato in onda negli Stati Uniti nella serata di lunedì. Il suo nome è Spinel ed è una combinazione di molte cose ma soprattutto una compagna d'infanzia della madre di Steven, Pink Diamond.

Spinel dopo essere sparita e aver perso il lume della ragione torna a Beach City per scatenerà la sua ira e la sua vendetta. Rebecca Sugar ha spiegato:"In quanto animatrice ho una relazione davvero complessa con i vecchi cartoni animati. Adoro la storia ma non mi piace molto la nostalgia e quindi mi fa venir voglia di usare quelle idee per parlare di cosa sono o cosa significano per me".



Steven Universe è diventato il paradiso per i bambini LGBTQ, che sembravano non poter vedere le loro storie sul grande schermo.

L'obiettivo di Sugar e del team è quello di prendere 'queste vecchie idee di cartoni animati e cercare di far capire che cosa rappresentano". In tutto questo il personaggio di Spinel è anche quello più ingenuo ma certamente sembra avere delle buone qualità per poter proseguire in un certo modo la propria storia.

La serie è giunta alla quinta stagione ed era stata proprio rinnovata al Lido qualche giorno fa. Il canale di Cartoon Network è disponibile già da qualche anno.