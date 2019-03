Steven Weber nel cast della nuova serie NBC Uninsured

Deadline riporta che l'attore Steven Weber è entrato a far parte del cast di Uninsrued, nuova serie comedy prodotta da Dan Levy che sarà distribuita dal network NBC.

Stando al magazine losangelino, Weber interpreterà il personaggio di Elliot, un venditore ottimista che conosce troppi fatti su cose che non ti interessano. L'episodio pilota lo ricongiungerà con il veterano Helm Ackerman, regista e produttore di Wings.

Nel cast della serie sono già stata annunciati gli attori Adam Pally e Abby Elliott, interpreti rispettivamente dei personaggi di Dave e Rebecca: Dave è descritto come "un ragazzo dal cuore d'oro" mentre Rebecca come una "supermamma" che prova a mantenere l'ordine nella sua caotica casa. I due avevano già interpretato una coppia di innamorati nel serial Happy Endings.

Scritto da Levy e diretto da Andy Ackerman, Uninsured ruota intorno proprio alle vide dei giovani genitori Dave e Rebecca, che finiscono per prendersi cura dei genitori di Dave, Elliot (Weber) e Linda (interpretata da Fran Drescher) che hanno sperperato le loro finanze e ora hanno bisogno di aiuto per pagare un debito considerevole.

La prima stagione della serie andrà in onda sul network NBC nei prossimi mesi, anche se non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale. Recentemente il network ha rinnovato The Blacklist, una delle sue serie di punta, per una settima stagione.