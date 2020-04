Steven Yeun, Glenn di The Walking Dead, sigla un accordo televisivo con Amazon

Se vi mancava Glenn, cari fan di The Walking Dead, non temete, perché Steven Yeun tornerà presto in tv, anche se principalmente in veste di produttore. L'attore ha firmato un accordo gli Amazon Studios per creare nuovi contenuti adatti alla piattaforma streaming.

Yen, che si occuperà di sviluppare serie tv per Amazon Prime Video, ha infatti affermato: "Mi sento davvero fortunato e privelegiato, di questi tempi, ad aver ricevuto una tale opportunità per raccontare nuove storie. Sono onorato di essere in così buona compagnia e poter lavorare con persone di così grande talento. Non vedo l'ora di collaborare con Amazon e le voci uniche che mi aiuteranno a raccontare storie che potranno connetterci".

Il focus dei prodotti su cui lavorerà Yeun sembra essere proprio il dar voce a quella "fetta di umanità" che in tv non trova lo stesso spazio di altre.

"Steven ha lasciato il segno nella cultura popolare con il suo ruolo in The Walking Dead, ed è un attore di talento che ha recitato in diversi film, serie, e che ha fatto anche da doppiatore. Il suo grande ed eclettico talento e il suo impegno come produttore per raccontare storie di quelle voci poco rappresentate sullo schermo lo rendono perfetto per la famiglia degli Amazon Studios e il suo pubblico" ha dichiarato Albert Cheng, COO and co-head of television degli Amazon Studios.

Chissà quale sarà il suo primo progetto da produttore per Amazon Prime Video.