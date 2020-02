Steven Yeun: dopo The Walking Dead vorrebbe interpretare un supereroe

Mentre ci apprestiamo a scoprire chi morirà nelle nuove puntate di The Walking Dead 10, gli attori che hanno già lasciato la serie sono liberi di concentrarsi su altri progetti. Steven Yaun, ad esempio, vorrebbe la parte di un supereroe.

L'attore che ha prestato il volto allo storico Glenn, personaggio uscito di scena nella settima stagione, è stato intervistato dal South China Morning Post, e alla domanda riguardante la sua futura partecipazione ad un film live-action di supereroi ha risposto: "Mi piacerebbe fare qualsiasi cosa. Se ne ho l'occasione e la parte mi emoziona voglio partecipare "

La domanda non giunge inaspettata. Innanzi tutto Yeun doppierà il supereroe protagonista della nuova serie animata Invincibles, ispirata ad un altro fumetto di Robert Kirkman. In un certo senso, quindi, ha già interpretato il ruolo, anche se solo come doppiatore. A tale proposito l'attore aveva dichiarato: "Sarò il personaggio principale, un supereroe adolescente che scopre di avere dei poteri e di far parte di una lunga stirpe di persone con i poteri. La storia tratta di ciò che accade ad avere tutte quelle responsabilità".

Inoltre, Yeun era stato fotografato mentre stava conversando con il presidente Marvel Kevin Feige nel 2018. Insieme a loro c'era anche Danai Gurira (Michonne in TWD), che ha avuto un ruolo importante in Black Panther e negli ultimi filmi sugli Avengers. Che ci sia qualcosa in serbo anche per Yeun?

Intanto nei prossimi episodi di TWD ci sono pericoli anche per Michonne. Anche Gurira lascerà la serie al termine della decima stagione.