Stewart Mackinnon, produttore di The Man in the High Castle, lancia Circle Pictures

Amazon si prepara a mandare in onda la quarta e ultima stagione di The Man in the High Castle mentre il produttore esecutivo dello show, Stewart Mackinnon, ha lanciato Circle Pictures. Mackinnon ha comunicato la notizia a Variety, e d'ora in poi lavorerà a progetti differenti. Si tratta di una notizia piuttosto inaspettata ma che ora è ufficiale.

Stewart Mackinnon è stato co-fondatore e CEO di Headline Pictures - una delle società di produzione che ha lavorato all'adattamento di The Man in the High Castle - fino ad inizio 2019, e a show come Peter & Wendy, con Stanley Tucci vincitore di un premio Emmy.

Ha lavorato anche nel cinema, dove ha prodotto film come il debutto alla regia di Dustin Hoffman, Quartet, sotto il marchio Headline, dopo aver fondato la compagnia con Mark Shivas, ex direttore della BBC.



"Che si tratti di un'emittente o di una delle nuove piattaforme, il mio interesse è sempre quello di raccontare storie che hanno temi forti di fondo" ha spiegato Mackinnon "Possono essere divertenti o serie ma devono anche portare a qualcos'altro".

Amazon ha portato The Man in the High Castle in giro per il mondo come uno dei suoi primi show originali, e l'avvento delle piattaforme globali significa un pubblico garantito per Circle Pictures.

"Al giorno d'oggi gli spettatori uniscono i loro drammi proprio come fanno con le notizie e andremo incontro alle loro richieste offrendo contenuti che hanno qualcosa di significativo da dire". Di conseguenza verranno toccati temi come ambiente, società e politica.

