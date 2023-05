Still, il regista sul racconto della malattia di Michael J. Fox: 'Mi ha cambiato la vita'

Dopo la pubblicazione del trailer di Still: A Michael J. Fox Movie, il regista Davis Guggenheim ha ricordato un'illuminazione avvenuta sul set: l'attore di Ritorno al futuro, Insieme per forza e Cercasi superstar, nell'affrontare la malattia del Parkinson, gli ha impartito una profonda lezione che non scorderà mai.

"C'è un momento in particolare" ha dichiarato Guggenheim, "ossia il primo giorno in cui l'ho intervistato. Vivo a Los Angeles e stavo filmando a New York. L'hotel era a due miglia di distanza. Mentre tornavo a casa, ho pensato: 'Perché voglio la stessa cosa? Ecco una persona con una diagnosi terribile. È un male cronico, peggiora sempre più, è implacabile, eppure sono attratto da lui. Provo invidia per la forza di spirito che ha. Perché non posso averla anch'io?' Una rivelazione incredibile, stavo invidiando qualcuno che si trovava in una situazione tanto terribile.

Eppure, il regista ha ben chiaro quale sia il motivo dei suoi pensieri: "In realtà, dipende dalla sua profonda gratitudine. Sembrerà un cliché, ma è riuscito a trovare un modo per andare avanti in tutto questo. Ecco perché mi ha cambiato come regista. Penso ogni singolo giorno a quanto io sia fortunato".

Era il 1991 quando a Michael Andrew Fox (all'epoca trentenne) fu diagnosticata la malattia giovanile. Il celebre attore l'avrebbe reso noto sette anni più tardi, nel 1998. Oltre ad aver contribuito ai progressi scientifici sulle cellule staminali, nel 2000 ha avviato la Fondazione Michael J. Fox per la ricerca sul Morbo di Parkinson. Dopo una lunga, sofferta lotta, Michael J. Fox si ritirò dalle scene grazie a Leonardo DiCaprio.

Still: A Michael J. Fox Movie è disponibile su Apple TV+ dal 12 maggio 2023.