Ben Stiller viene scambiato per Adam Sandler, ma cosa ne pensa?

Siamo tutti d'accordo che Adam Sandler e Ben Stiller non sono proprio due gocce d'acqua? Ebbene, qualche fan invece ha scambiato Ben Stiller per Adam Sandler.

Adam Sandler e Ben Stiller condividono l'ilarità che li ha sempre contraddistinti come ottimi protagonisti in più comedy. Inoltre, i due attori hanno condiviso il set come nel caso di Happy Gilmore nel 1996 e una seconda volta in The Meyerowitz Stories, pellicola del 2017 diretta da Noah Baumbach. Questo basta per scambiare i due attori? Sembra alquanto improbabile ma ciò che è certo è che a Ben Stiller non pesa.

L'attore, infatti, è stato intervistato presso il John F. Kennedy Performing Arts Center in occasione della premiazione Mark Twain dell'amico Sandler. Ai microfoni di ET Online, Ben Stiller ha raccontato della propria amicizia con l'attore vincitore del 24° premio annuale Twain sottolineando come spesso venga scambiato per Sandler.

"Quindi, proprio come nella vita, è sempre come, 'Yo, Sandler!' Quindi ci mandiamo a vicenda video di persone che dicono "Ehi, Adam, ti amo". Grazie!'".

Adam Sandler, che abbiamo visto su Netflix nell'inaspettato ruolo di un gioielliere ebreo in Diamanti Grezzi, debutterà sulla piattaforma di streaming con la enne rossa il prossimo 31 marzo con il sequel di Murder Mistery. Ben Stiller, invece, pare sia in trattativa per un ruolo nella nuova serie TV ispirata a Three Identical Strangers.