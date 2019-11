Ben Stiller sarà regista e produttore della sitcom 'Home' per NBC

L'attore, produttore e regista Ben Stiller è al lavoro su un nuovo progetto per il network americano NBC: il remake di una serie comedy britannica, Home.

Home seguirà le vicende di "una nuova coppia, Mark e Melanie, che trascorrerà il week-end in un cottage nel bosco assieme al figlio di Melanie, Jonah. Il loro piano di tornare a casa con una bella abbronzatura e dei bei ricordi verrà modificato dall'arrivo di Jay, un rifugiato siriano che si trasferirà da loro. La famiglia improvvisata e raffazzonata scoprirà presto, però, cosa significa davvero la parola 'casa'".



Lo show sarà prodotto, oltre che da Stiller, da Stacy Traub (Glee, Black-ish), che si occuperà anche della sceneggiatura, Rufus Jones, Adam Tandy, Nicky Weinstock, Alan Marke, Tom Lassally e Angie Stephenson. L'adattamento è una co-produzione Lionsgate Television, BBC Studios, 3 Arts Entertainment e la Red Hour Films di Stiller.



Questo però non sarà l'unico progetto televisivo di Stiller, che dopo aver diretto e prodotto per il network Showtime (mentre da noi è andata in onda su Sky Atlantic) la miniserie successo di critica Escape at Dannemora (qui potete leggere la nostra recensione di Escape at Dannemora), si prodigherà anche nella regia della serie Severance per Apple TV+.