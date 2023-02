Ben Stiller, Ben Stiller e Ben Stiller protagonisti della serie Three Identical Strangers!

Secondo Variety, Ben Stiller è in trattative per la parte principale nell'adattamento seriale del documentario Three Identical Strangers, il che significa che Stiller potrebbe recitare al fianco di un secondo Ben Stiller e anche di un terzo Ben Stiller. Si tratterebbe del suo primo ruolo da protagonista dal film del 2017 The Meyerowitz Stories.

Senza svelare troppo, perché nella storia sono presenti dei colpi di scena incredibili, il documentario originale diretto da Tim Wardle e uscito nel 2018, parla di tre gemelli identici che sono stati separati alla nascita e che inaspettatamente si ritrovano una volta adulti, il che porta a tutta una serie di domande su come sia successo e su cosa dovrebbero fare delle loro vite una volta che si sono incontrati.

La casa di produzione originale Raw ha cercato di far decollare un adattamento in forma di fiction per anni, fin dal 2018, quando è stato distribuito il documentario, ma se il casting di Ben Stiller dovesse andare in porto (l'attore è nella fase finale delle trattative), stavolta potrebbe essere quella decisiva.

La serie è stata ideata dalla scrittrice Amy Lippman e prodotta da Sony Pictures Television insieme a SK Global e TriStar Television. Come il documentario, la serie si concentrerà sulla vera storia di Bobby Shafran, David Kellman e Eddy Galland, tre gemelli identici che furono separati alla nascita per poi ricongiungersi nella vita. Stiller interpreterà i tre fratelli adulti.

Lippman sarà anche showrunner e produttrice esecutiva della serie, mentre Stiller sarà produttore esecutivo attraverso la Red Hour Films. Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin e Marcy Ross di SK Global sono anche produttori esecutivi insieme a Piers Vellacott, Dimitri Doganis e Tim Wardle di RAW e Emmeline Yang Hankins. Mark O'Connor di SK Global, Dan Braun e Josh Braun di Submarine saranno anche loro produttori esecutivi.

Attualmente, Ben Stiller è impegnato nella Stagione 2 di Scissione, di cui è regista e produttore esecutivo. Negli ultimi anni è apparso saltuariamente come attore solo per alcuni cameo, preferendo dedicarsi maggiormente all'attività di regista e produttore (come con la serie Escape at Dannemora).