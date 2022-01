Stoffa da campioni, Josh Duhamel al posto di Emilio Estevez nella stagione 2

New entry nel cast di Stoffa da campioni - Cambio di gioco, serie tv creata nel 2021 dagi autori Steve Brill, Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. La star Josh Duhamel si unirà al cast della seconda stagione della serie disponibile su Disney+, come confermato ufficialmente in queste ore anche da The Hollywood Reporter.

Duhamel riempirà il vuoto lasciato da Emilio Estevez che ha lasciato lo show dopo una sola stagione, e interpreterà un nuovo personaggio, Gavin Cole, ex giocatore della NHL diventato allenatore e descritto come fonte d'ispirazione, affascinante e tosto, storiche caratteristiche di un atleta professionista americano in una serie tv. L'attore è noto anche per la sua carriera cinematografica: quali sono i ruoli più famosi di Josh Duhamel al cinema?



La trama di Stoffa da campioni - Cambio di gioco vede un dodicenne di nome Evan (Brady Noon), essere espulso dalla sua squadra di hockey, Mighty Ducks, e decidere - su sollecitazione della madre Alex (Lauren Graham) e del coach originale dei Ducks Gordon (Emilio Estevez) - di formare una squadra nuova con altri ragazzi che si sono trovati nella sua stessa situazione.



Josh Duhamel recentemente ha annunciato i fiori d'arancio con la fidanzata Audra Mari. Duhamel dal 2017 è separato dalla moglie Fergie, membro della band dei Black Eyes Peas, con la quale si sposò nel 2009 e con la quale ebbe un figlio nel 2013, Axl Jack.



Se volete saperne di più sulla serie, ecco la nostra anteprima su Stoffa da campioni.