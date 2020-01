Dopo lo stop ai lavori di Lizzie McGuire ci sarà anche un re-shoot degli episodi?

La serie Lizzie McGuire era pronto a fare ritorno all'interno della programmazione di Disney, grazie al revival con la storica protagonista Hilary Duff. La sospensione dei lavori, però, dovuta a delle divergenze con la showrunner potrebbe portare a un re-shoot degli episodi già prodotti.

L'annuncio della messa in pausa di Lizzie McGuire avrà lasciato perplessi molti fan dello show televisivo trasmesso originariamente dal 2001 al 2004 all'interno della programmazione di Disney Channel. I presupposti sembravano dei migliori per la realizzazione del revival, che ha visto la partecipazione della showrunner Terri Minsky, già responsabile della serie televisiva originale, impegnata a dare forma già a due episodi del nuovo corso dello show.

Dopo l'addio al revival, adesso sorgono alcuni dubbi. Tra questi uno riguarda la presenza di questi due episodi già girati. Ci sarà un pesante re-shoot, in modo tale che la produzione possa seguire quella direzione creativa che Minsky, dal loro punto di vista, non è riuscita a dare oppure i due episodi già realizzati saranno lasciati così come sono? Per adesso l'unica notizia certa è la sospensione della serie TV, in attesa di trovare un nuovo showrunner.

Vi ricordiamo che il revival sarà incentrato sulla vita di una Lizzie McGuire trentenne, pronta a fare un bilancio della propria vita da adulta, accompagnata da amici storici e nuovi personaggi. Lo show doveva far parte del catalogo 2020 di Disney+, ma visti i problemi sorti dopo l'addio della showrunner non è da escludere un rinvio alla stagione televisiva 2021.