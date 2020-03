Stop alle riprese dei pilot di The Lost Boys e This Country per emergenza Coronavirus

Come tutti gli altri pilot dei broadcast network per la prossima stagione, le serie targate Marvel Studios, gli show dell'Arrowverse e in generale della stessa emittente, The CW, anche la produzione dei pilot di The Lost Boys e This Country si è dovuta fermare causa Coronavirus.

A quanto pare, avremo poco da vedere in tv la prossima stagione, se continua così.

Anche le ultime due serie rimaste in produzione, The Lost Boys (The CW) e This Country (Fox), hanno visto interrompersi le riprese dei propri pilot per via dell'attuale emergenza sanitaria. Entrambe le serie però, sembrerebbero aver girato abbastanza per poter mettere su dei filmati da presentare in occasione dei prossimi upfront (l'evento pubblico è stato cancellato per ogni network, ma le serie devono comunque avere modo di essere pubblicizzate e acquistate... o meno).

In realtà, degli ordini verranno fatti comunque, soprattutto se l'emergenza COVID-19 non dovesse rientrare in tempo per permettere la prosecuzione dei lavori. Ovviamente, in tal caso entreranno in gioco altri fattori, che potrebbero indirizzare i network verso altre direzioni.

A questo punto, comunque, l'unco pilot completo sembrerebbe essere quello di B Positive (CBS), la comedy multicamera di Chuck Lorre e Marco Pennette con Thomas Middleditch e Annaleigh Ashford, e l'unico che probabilmente potrà essere giudicato principalmente sulla qualità del lavoro già svolto.