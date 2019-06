Una storia d'amore tra Aziraphale e Crowley nella serie Good Omens?

Lo show Good Omens di Amazon, basato sul romanzo di Neil Gaiman, è andato in onda ufficialmente questo fine settimana. La serie potrebbe averci fornito nuove informazioni e sicurezze sulla storia, in particolare sulla natura di ciò che unisce i due protagonisti.

L'adattamento live-action di Neil Gaiman, è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, anche se purtroppo non ci sarà una seconda stagione di Good Omens. Tra le domande più frequenti e che creano più fermento c'è quella sulla possibilità che la relazione tra Aziraphale (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant) sia stata finalmente portata alla ribalta.

Come lo stesso Sheen ha recentemente spiegato in un'intervista su The Telegraph, la coppia è stata concepita in un contesto d'amore, perlomeno dal punto di vista del suo personaggio. Non ha però specificato se si tratti di una dinamica effettivamente sentimentale. "Volevo interpretare Aziraphale come se fosse innamorato di Crowley" ha rivelato l'attore "sono entrambi molto legati e connessi, alla fine sono angeli, sono esseri d'amore, quindi è inevitabile che uno provi una sorta di amore verso l'altro".

Alla domanda fatta a Sheen, e cioè se si riferiva all'amore romantico, platonico o erotico "oh, quelle sono etichette che diamo noi esseri umani!" ha risposto. "Ma è proprio questo ciò con cui è stato interessante giocare. Ci sono un sacco di speculazioni in cui Aziraphale e Crowley diventano più intimi, quindi sarà interessante vedere come reagirà il pubblico a ciò che noi abbiamo portato sullo schermo". Chi ha già visto Good Omens probabilmente ha colto la stessa interpretazione che Sheen ha voluto dare al suo personaggio: il terzo episodio della serie, in particolare, la sequenza iniziale, con un minutaggio di quasi mezz'ora, fa vedere i vari incontri tra Aziraphale e Crowley nel corso della storia, incontri che fan e spettatori hanno definito come quelli di una tipica storia d'amore.

In un certo senso, la speranza, l'idea e i commenti su una relazione amorosa tra Aziraphale e Crowley sono in circolazione da quando il libro è uscito per la prima volta nel 1990. La risonanza emotiva che la dinamica della coppia, altalenante tra implicita e non, ha avuto sui fan, non sembra essere confutata da Gaiman, creato e scrittore anche della serie Amazon. Di recente ha risposto su Twitter alla domanda se Aziraphale e Crowley fossero gay: "sono un angelo e un demone, non sono esseri umani, e sì, assolutamente, si amano". Ecco che i due protagonisti dello show potrebbero non aderire alle norme e alle etichette medie di genere, ma il cast e la troupe riconoscono il loro legame unico.