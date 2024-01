La storia di Atari diventa una serie TV! Svelati titolo e registi

Dan Cutforth e Jane Lipsitz, i registi della Alfred Street Industries vincitori di un Emmy e di un IDA Award, sono stati incaricati di dirigere e produrre una serie limitata di documentari sull'iconico marchio Atari, azienda che immediatamente dopo la sua fondazione su protagonista di un enorme boom nel settore dell'intrattenimento negli anni '80.

La serie, dal titolo provvisorio Game Changers: The Story of Atari, presenterà la storia definitiva e anche alcune anticipazioni sul futuro di Atari. Fondata nel 1972, Atari è stata pioniere dei giochi arcade, responsabile anche di console per videogiochi come l'Atari 2600. Attualmente, l'azienda possiede e/o gestisce un portfolio di oltre 200 giochi e franchise, tra cui marchi di fama mondiale come Asteroids, Centipede, Missile Command, Pong e RollerCoaster Tycoon.

L'aprile 2021 ha segnato l'inizio di una nuova era per Atari, con la nomina di Wade Rosen a CEO, che ha iniziato a lavorare con il suo team per rinvigorire lo storico marchio, pur rimanendo consapevole del suo posto unico nella storia dei videogiochi, nei media e nella cultura pop. Sotto la sua direzione, Atari è tornata alle sue radici nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi di qualità, rilasciando nuovi titoli e portando più contenuti su PC, console e piattaforme di streaming.

"La storia di Atari sembrerebbe quasi assurda se le persone che l'hanno vissuta non fossero ancora qui a raccontarla", ha dichiarato Cutforth in una dichiarazione a Deadline. "Questi innovatori anticonformisti sono sopravvissuti a tutto, dalle malefatte aziendali alle minacce di morte della mafia, per creare i giochi famosi e la tecnologia rivoluzionaria che hanno lanciato e plasmato l'industria dei videogiochi".

Lipshitz ha aggiunto che la serie Atari "non è solo l'epica saga di 50 anni di un marchio leggendario", ma è anche "un'affascinante ed esilarante storia sull'industria dei videogiochi e sulla rivoluzione tecnologica della Silicon Valley".

Accennando alla "ricca storia cinquantennale di Atari che i fan continuano a celebrare ed esplorare", Rosen ha aggiunto che la società "non vede l'ora di lavorare con Alfred Street Industries per condividere la nostra storia con i fan e portarne di nuovi nella nostra comunità in crescita".