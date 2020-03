La storia di Carol in The Walking Dead potrebbe seguire quella dei fumetti?

Come avete potuto leggere nella nostra recensione della puntata 12 di The Walking Dead 10, Carol è diventata ormai un personaggio fondamentale della serie prodotta da AMC. Secondo qualcuno la sua storia potrebbe seguire quella dei fumetti. Attenzione nella notizia saranno presenti alcuni spoiler.

Nell'episodio intitolato "Walk With Us" abbiamo assistito ad una importante scena, con protagonista il personaggio interpretato da Melissa McBride: dopo il suo incontro e la conseguente litigata con Yumiko, che accusa Carol di essere la responsabile della scomparsa di Connie, a causa della sua idea di attaccare i Whisperer, la sopravvissuta si allontana dal gruppo, preferendo rimanere da sola.

Raggiunge così una radura, in cui si ferma per pensare, quando uno zombi si avvicina alla sua posizione. Carol lo nota subito, ma preferisce rimanere ferma, non allontanandosi anche quando il non morto prova a prendere la gamba, bloccandogliela con la mano,. In questo momento la sopravvissuta ha un attimo di esitazione, prima di ucciderlo con il suo pugnale. La scena ha ricordato subito agli appassionati dei fumetti scritti da Robert Kirkman il volume 41 dell'opera, nel quale Carol decide di togliersi la vita, facendosi mordere da uno zombie.

Che la scena andata in onda sia un'anticipazione del destino di Carol? Mentre aspettiamo vi lasciamo con questo promo di The Walking Dead 10.