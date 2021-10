Una storia chiamata Gomorra, in arrivo su Sky la docu-serie che riavvolge il nastro

Il successo planetario di Gomorra - La Serie viene raccontato in una nuova docu-serie in 4 puntate che riavvolge il nastro e ripercorre il lungo sentiero dello show dalla prima stagione in poi. Da domenica 24 ottobre su Sky Atlantic e NOW TV sarà disponibile Una storia chiamata Gomorra - La Serie, con un episodio alla settimana.

Diretto da Marco Pianigiani, scritto da Federico Chiarini e Alessia Colombo e prodotto da Brandon Box per Cattleya in collaborazione con Sky e con Beta Film, il documentario descrive la genesi e lo sviluppo di uno dei prodotti culturali italiani di maggior successo nel mondo, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Gomorra - La Serie 5 è stata presentata a CannesSeries, in attesa di approdare sugli schermi. Ad anticipare lo show sarà proprio l'uscita di Una storia chiamata Gomorra - La Serie.



Quattro puntate da 25 minuti, che analizzano la creazione di un immaginario unico, descritto da un libro che ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo, delineato in immagini prima attraverso un film che ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes e poi con una serie tv capace di attrarre milioni di fan in tutto il mondo.

Nel documentario si tornerà agli albori della creazione, dall'idea di Saviano sino alle riprese della serie. Per l'occasione hanno collaborato Roberto Saviano, Stefano Sollima, Salvatore Esposito, Ivana Lotito, con i contributi di Marco D'Amore, Arturo Muselli, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Loris De Luna, Cristina Donadio e registi e produttori del calibro di Stefano Bises, Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Leonardo Fasoli, Gina Gardini, Nils Hartmann, Maddalena Ravagli e Riccardo Tozzi.

Ognuno ha voluto portare la propria testimonianza nel racconto di un progetto che ha creato legami indissolubili, come racconta il protagonista Salvatore Esposito:"Una volta finita l’accademia è arrivata un’opportunità: partecipare a dei provini, non come attore ma come spalla, dando le battute agli attori che venivano al provino. Il progetto si chiamava Gomorra - La serie: all’inizio pensavo potesse essere una grande opportunità per migliorare. A vedere ora, dopo cinque stagioni di Gomorra, cos’è successo... è stato molto, ma molto di più".

Una storia chiamata Gomorra - La serie offre a tutti gli appassionati tante storie che si sono sviluppate all’ombra di Gomorra nel corso degli ultimi dieci anni. Tanti aneddoti e curiosità, come quelli descritti dai due attori dei The Jackal protagonisti della seguitissima serie di video "gli effetti di Gomorra sulla gente", Ciro Priello e Fabio Balsamo. Una storia che merita di essere raccontata e che dà a tutti l’occasione per avvicinarsi alla resa dei conti di un percorso al quale Marco D’Amore è "felice di dire addio, perché quando dici ciao ad una cosa è perché l’hai vissuta".



Il nuovo trailer di Gomorra - La Serie ha confermato la data d'uscita.