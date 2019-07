La storia infinita tra Sylvester Stallone e Rocky: oltre al nuovo film in arrivo una serie

Sylvester Stallone continua a scavare nel mondo di Rocky Balboa e in cantiere ci sono altri due nuovi progetti legati al più celebre pugile nella storia del cinema. Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, Stallone ha ammesso di essere intenzionato a realizzare una serie tv che serva da prequel per i film di Rocky. Ma non è tutto.

La sua seconda idea è quella di girare un nuovo film slegato da Creed, con l'intenzione di far proseguire ulteriormente la storia di Rocky.

La premessa di Stallone riguardo al film è la seguente:"Rocky incontra una persona giovane e arrabbiata, rimasta bloccata nel Paese dopo esser venuto a trovare la sorella. Rocky lo accompagna nel percorso della vita, iniziando incredibili avventure insieme, che finiscono a sud del confine. Un film molto, molto attuale" ha spiegato l'attore e regista.



Bisognerà vedere come questo film e la serie tv s'incastreranno nella narrazione dei film precedenti di Rocky. Ciò che salta all'occhio è certamente la voglia di Sylvester Stallone di non abbandonare un personaggio che gli ha regalato il successo.

Potrebbe quasi nascere un universo ulteriormente variegato (quindi fra cinema e tv) su Rocky Balboa. Ricordiamo che il 24 gennaio scorso è uscito nelle sale Creed II, diretto da Steven Caple Jr. e incentrato sulla figura di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, e impegnato ad affrontare il figlio di un acerrimo nemico di suo padre e di Rocky: Viktor Drago, figlio di Ivan.

Michael B. Jordan nei mesi scorsi ha ricordato il suo desiderio d'interpretare Adonis anche in diversi sequel futuri mentre ad aprile Rocky e Drago hanno rievocato il match del 1985 in un video esclusivo per Empire.