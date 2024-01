Tutta la storia di Kingpin, da Daredevil Netflix al ritorno nel MCU

Ne ha fatta di strada il Kingpin del Marvel Cinematic Universe, da essere solo una serie Netflix a metà tra il canonico e il non canonico per entrare definitivamente nel MCU. Facciamo allora un breve riassunto della storia del personaggio.

Dopo gli eventi del primo Avengers e la quasi distruzione di New York, Wilson Fisk è riuscito tramite contatti con il mondo criminale e una spietatezza assoluta a diventare sempre più influente a Manhattan, volendo ricostruire Hell's Kitchen per controllarla.

Questo l'ha portato a scontrarsi con Daredevil, che appunto la proteggeva, assieme al tradimento di alcuni suoi alleati: alla fine della prima stagione della serie Marvel/Netflix Kingpin è infatti finito in prigione, arrestato dall'FBI.

In carcere però Wilson Fisk è riuscito comunque a mantenere la sua attività fino a trattare con l'FBI stesso per avere una stanza in cui restare come testimone proprio a Manhattan. Manipolando poi l'agente Poindexter contro lo stesso Daredevil del quale ne ha addirittura assunto l'identità. Matt Murdock però sconfigge Fisk rimandandolo in prigione.

Ritroviamo il personaggio sul finale di Hawkeye, non più in carcere ma di nuovo boss del crimine della mala newyorkese, rivelandosi poi il nemico finale della serie, esattamente come in Echo

