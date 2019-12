La storia di Lisey: nel cast anche Sung Kang, star di Fast & Furious

La star di Fast & Furious, Sung Kang, è l'ultima new entry nel cast dell'adattamento televisivo dell'opera di Stephen King, La storia di Lisey, che vedrà la luce su Apple TV. Kang ha interpretato il personaggio di Han Lue in Tokyo Drift, Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6, e ora sarà l'agente Dan Beckman in La storia di Lisey.

Sul sito web di Stephen King è descritta La storia di Lisey:"Due anni dopo la morte di suo marito, Lisey Landon decide che è arrivato il momento di andare nel suo ufficio e ripulirlo dai documenti. Scott Landon è stato un romanziere di successo e Lisey è assediata da persone che vogliono comprare qualcuno dei suoi lavori inediti ma lei è decisa a lasciare che ciò non accada. Quando inizia pulire l'ufficio viene contattata da un personaggio sgradevole che afferma che se non gli farà avere i fogli di suo marito pagherà le conseguenze.



Lisey rifiuta e l'uomo inizia a perseguitarla; Lisey inizia a ricordare strani eventi che aveva rimosso del suo matrimonio e trova alcuni indizi che potrebbero aiutarla a salvarsi la vita".

Stephen King scriverà in prima persona tutti gli otto episodi della serie:"La storia di Lisey è il mio libro preferito e mi piacerebbe vederlo adattato, soprattutto ora che c'è una sorta di apertura sui servizi streaming in tv e persino sulle reti via cavo. Ci sono più libertà di fare cose ora e quando fai un film da un libro c'è questa sorta di 'sindrome da valigia'; è li che provi a mettere tutti i tuoi vestiti in una volta e la valigia non si chiude, quindi ti ci siedi sopra finché non si blocca. E a volte si apre, e la biancheria sporca esce ovunque. Quindi è difficile prendere un libro strutturato e comprimerlo in due ore e dieci minuti. Ma in uno show tv hai dieci ore".

Nel cast de La storia di Lisey anche Dane DeHaan, mentre la regia sarà curata da Pablo Larrain.