La storia di Lisey: Clive Owen nel cast della serie Apple con Julianne Moore

Clive Owen è pronto a tornare sul piccolo schermo. L'attore britannico reciterà al fianco di Julianne Moore nella miniserie Apple dal titolo La storia di Lisey, basata sull'omonimo romanzo di Stephen King. Il celebre scrittore si sta occupando della sceneggiatura di tutti gli otto episodi che comporranno la prima stagione.

Lo show si concentra sulla storia di Lisey, a due anni dalla morte di suo marito. Una serie di circostanze la portano ad affrontare certe verità su suo marito che aveva represso e dimenticato. Clive Owen sarà il marito di Lisey, Scott Landon. Il ruolo in La storia di Lisey segna il ritorno di Clive Owen in tv dopo il successo di The Knick, drama serial prodotto da Steven Soderbergh e andato in onda nella stagione televisiva 2014-2015.



La storia di Lisey è prodotta dalla BadRobot di J.J. Abrams, insieme a Warner Bros. TV. Tra i produttori esecutivi gli stessi Julianne Moore e J.J. Abrams.

Nel frattempo prosegue la carriera cinematografica di Clive Owen, che vedremo in Gemini Man di Ang Lee, al fianco di un 'doppio' Will Smith, e in altre produzioni quali The Informer - Tre secondi per sopravvivere, diretto da Andrea Di Stefano, e Anon di Andrew Niccol, al fianco di Amanda Seyfried.

Alla regia dello show ci sarà il famoso cineasta cileno Pablo Larrain. Ad inizio anno Luca Guadagnino ha annunciato un mediometraggio con protagonista Julianne Moore, che sta vivendo un periodo piuttosto prolifico della sua carriera.

Nel frattempo si sta arricchendo di star questo nuovo progetto targato Apple, che si preannuncia uno dei più attesi per la prossima stagione.