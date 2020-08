La storia di Lisey, Dane DeHaan sulla serie di Stephe King: 'Qualcosa di fuori di testa'

Nonostante l'epidemia di Coronavirus abbia fermato le riprese de La Storia di Lisey, il cast dello serie ispirata al romanzo omonimo di Stephen King ha voluto parlare della loro esperienza sul set dello show.

Questa volta tocca a Dane DeHaan, l'interprete di Jim Dooley, rispondere alle domande dei giornalisti di ComingSoon, in particolare delle nuove idee del regista Pablo Larrain per sviluppare al meglio la storia del villain dello show. Ecco il suo commento: "Ha scritto delle altre scene incentrate sui nostri discorsi. È stato molto divertente e questo personaggio sarà memorabile. È un ragazzo strano, non voglio spoilerare troppo, ma mi sono divertito molto a trasporre quello che Stephen King ha scritto e ad ambientarlo ai giorni nostri, ma devo dire che è stato anche molto strano e disgustoso".

L'attore ha inoltre parlato della sua esperienza nel girare la serie: "Sarà fantastico, stiamo facendo delle cose molto interessanti ed è stato bello lavorare su quel set. Il regista è stato grandioso, spero di poter finire i lavori presto, perché stiamo facendo qualcosa di pazzo e fuori di testa. Sono molto entusiasta". Non sappiamo ancora quando saranno disponibili le otto puntate che compongono lo show, nel frattempo vi segnaliamo l'ultima aggiunta al cast de La storia di Lisey.