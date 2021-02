La storia di Lisey, ecco la prima immagine della serie AppleTv+ con Julianne Moore

AppleTV+ ha rilasciato la prima immagine della serie La storia di Lisey, basata sul romanzo di Stephen King e prodotta da JJ Abrams durante la presentazione in streaming del CTAM Winter 2021 Press Tour. Non è però ancora stata fornita una data di uscita specifica per la serie limitata di otto episodi.

Basata sul romanzo di King, La storia di Lisey è un thriller che segue Lisey Landon (Julianne Moore) due anni dopo la morte di suo marito, il famoso romanziere Scott Landon (Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio che ha deliberatamente bloccato dalla sua mente. Fanno parte del cast anche Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan e Ron Cephas Jones.



Potete vedere la prima immagine rilasciata da AppleTv+ in calce alla notizia, gli otto episodi dello show sono stati tutti scritti da King. "La storia di Lisey significa molto per me perché è quella che amo di più", ha detto King durante il panel del TCA. “È una storia sull'amore, matrimonio, e contiene anche un cattivo spietato. Questo è un progetto di passione".



La storia di Lisey è solo l’ultimo dei recenti adattamenti in serie delle opere di King negli ultimi anni. HBO ha presentato in anteprima "The Outsider" all'inizio del 2020 e "The Stand" è approdato su CBS All Access ma ricordiamo anche gli adattamenti di The Mist (La nebbia), Mr. Mercedes e Grey Matter.



L'attore Dane DeHann ha rivelato che La storia di Lisey è qualcosa di fantastico e si è mostrato molto entusiasta mentre Stephen King ha detto che la serie La storia di Lisey sarà visivamente meravigliosa e tutto ciò non fa altro che accrescere la curiosità dei fan.