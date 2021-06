La Storia di Lisey, Jennifer Jason Leigh entusiasta di Stephen King: 'Adoro le sue storie'

Dopo la pubblicazione del trailer di la Storia di Lisey mancano ormai pochissimi giorni all'uscita della nuova serie, di cui Stephen King ha scritto la sceneggiatura, basata sul suo stesso romanzo. Tra i protagonisti, Jennifer Jason Leigh ha già lavorato a produzioni tratte dalle opere del maestro del brivido.

Ha recitato infatti nel film Dolores Claiborne del 1995, mentre in La Storia di Lisey interpreta Darla, la figlia di mezzo le cui due sorelle credono alla natura ultraterrena di alcuni eventi in cui sono coinvolte.

In una recente intervista a Comicbook.com, Jennifer Jason Leigh ha raccontato cos'è che le piace così tanto delle opere di Stephen King. "Scrive personaggi davvero interessanti e anche storie davvero spaventose, che ti attirano e alle quali non puoi proprio sfuggire. Continuano a risuonare nel tuo cervello dopo che le hai lette, dopo che hai messo da parte il romanzo da due settimane, tre mesi, due o tre anni, rimangono con te. Non so come lo faccia, ma è così. Quindi sono sempre stata una sua fan ed è stato davvero emozionante lavorare con lui."

Il fatto che sia stato lo stesso Stephen King a scrivere la sceneggiatura, per l'attrice, può inizialmente sembrare intimidatorio, "ma è così gentile e aperto e gli piace la collaborazione, ed è incredibilmente accomodante e gentile" ha aggiunto. "E, inoltre, avevamo un regista davvero eccezionale e un cast così incredibile, e quindi tutto mi è sembrato molto naturale e facile."