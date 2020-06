La storia di Lisey, Pablo Parrain aggiorna sulla serie Apple TV+ di Stephen King

Tra i cineasti internazionali che stanno risentendo molto del blocco dovuto alla Pandemia da Coronavirus c'è sicuramente Pablo Larrain, che avrebbe dovuto ultimare le riprese dell'attesissima trasposizione Apple TV+ de La storia di Lisey di Stephen King già da un mese, finalizzazione invece ancora da raggiungere.

In una recente intervista, così, il regista si è aperto sulla serie, regalando qualche aggiornamento sullo stato dei lavori e su quando si potrà finalmente andare sul set a girare. Dice Larrain: "Abbiamo girato per sei mesi consecutivi e a poche settimane dalla fine ci siamo dovuti fermare. Ora immagino che l'azienda e i produttori si stiano organizzando per capire quando e come tornare a lavorare, quali sono le condizioni insomma. Al momento non so altro".



La storia di Lisey è descritta come una mini-serie profondamente personale che segue Lisey due anni dopo la morte del marito. La storia esplora una serie di eventi che la indirizzano verso realtà incredibili su suo marito che aveva represso e dimenticato, e che ora dovrà affrontare.



J.J. Abrams produrrà il progetto con la sua BadRobot Productions. Julianne Moore, Stephen King e Ben Stephenson saranno i produttori esecutivi dello show. Il premio Oscar Julianne Moore parteciperà inoltre da protagonista a La storia di Lisey e sarà anche nel cast di un mediometraggio diretto da Luca Guadagnino.



Moore ha conquistato l'Academy Award per il suo ruolo nel film Still Alice, per il quale ha vinto anche un Golden Globe e un BAFTA Award. Pablo Larrain è recentemente sbarcato su MioCinema con il suo sontuoso Ema, pronto a tornare anche dietro la macchina da presa cinematografica per un film su Lady Diana con protagonista Kristen Stewart, intitolato Spencer.