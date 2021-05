La storia di Lisey: ecco perché Stephen King ha voluto scrivere la sceneggiatura

La storia di Lisey è una delle serie più attese tra quelle in arrivo in streaming prossimamente e non solo perché è tratta dal romanzo di Stephen King e alla regia c'è un talento come quello di Pablo Larraìn, ma anche perché la serie è stata adattata proprio dallo stesso scrittore americano, che ha appunto firmato la sceneggiatura degli episodi.

King ha infatti spiegato nel corso di una nuova featurette dedicata a La storia di Lisey il perché di questa scelta artistica: "Si tratta della mia storia preferita, al suo nucleo è una storia d'amore, la storia del coraggio di una donna che farebbe quasi tutto quello che è possibile per salvare la vita e la sanità mentale del marito. Lisey è qualcosa di diverso per me, la sento molto vicina al mio cuore, verso il 2000 ho avuto la polmonite, e sono stato molto vicino a morire, quando sono tornato a casa dall'ospedale, mia moglie aveva svuotato il mio studio e mi sono detto, 'sono un fantasma'. E l'idea per La storia di Lisey viene da quell'episodio. In particolare l'idea che gli scrittori quando creano qualcosa vanno in un mondo completamente diverso".

King continua: "Volevo raccontare la storia del libro ma volevo fosse migliore e dicevo a mia moglie che nessuno avrebbe potuto rovinarla perché l'avrei scritta io. Si tratta di una storia spaventosa sotto tanti aspetti diversi: è spaventosa dal punto di vista soprannaturale ma anche perché ci sono davvero persone pericolose là fuori".

La storia di Lisey, che avrà otto episodi, è descritta nella sinossi come "un thriller profondamente personale e meditativo, che segue Lisey Landon (il premio Oscar Julianne Moore) due anni dopo la morte di suo marito, il famoso romanziere Scott Landon (Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente bloccato dalla sua mente".

I primi due episodi esordiranno in streaming su Apple TV+ il 4 giugno prossimo. Intanto potete recuperare il trailer di La storia di Lisey.