La storia di Lisey: Stephen King e quello scherzo terrificante a Pablo Larrain!

La nuova serie di Stephen King intitolata La storia di Lisey, basata sull’omonimo romanzo, è stata diretta da Pablo Larraín che ha raccontato di essere stato vittima di uno scherzo dell’autore proprio mentre era in visita a casa sua nel Maine.

Il romanzo del 2006 è uno dei primi che King stesso ha adattato per la televisione e una delle sue opere preferite, segue Lisey Landon (Julianne Moore), una vedova alle prese con la morte del suo famoso marito romanziere Scott Landon (Clive Owen) che scopre verità che aveva represso all'indomani della sua scomparsa.

King è stato ispirato a scrivere l'opera dopo la sua esperienza di pre-morte a causa di una doppia polmonite. Dopo una lunga degenza in ospedale, si è chiesto come sarebbe stato ripulire ciò che resta della vita di qualcuno dopo la sua morte e ha scritto l'inizio del romanzo basandosi su questa premessa.

Nell'aprile 2019 è stato annunciato che Apple Inc. aveva acquisito i diritti ordinando otto episodi che sono stati tutti scritti da King, lavorando al fianco di JJ Abrams che funge da produttore della serie, a Pablo Larraín invece è stata affidata la regia nell'agosto 2019.

Parlando con il New York Times, Larraín ha raccontato la storia di come King lo abbia terrorizzato quando è andato a visitare la sua casa nel Maine. Sembra che l’autore si diverta ad instillare la paura anche nella sua vita quotidiana.

Ovviamente, si è scoperto che King stava solo scherzando, ma Larraín non se ne accorse fino al mattino seguente e passò una notte da incubo:



"Mi ha invitato a stare in una pensione e mi ha detto: "Sei l'unico ospite, ma questo non significa che sei solo" e se ne è andato. Ho dormito a malapena. La mattina dopo è entrato con le uova e mi ha preso in giro" ha raccontato.

Detto dalla bocca di uno scrittore la cui storia scritta preferita parla di uno stalker violentemente ossessivo e di un mondo transdimensionale forgiato da traumi infantili non è per niente rassicurante. Non aiuta il fatto che La storia di Lisey sia tratto proprio dalle esperienze di King avvenute nella sua casa del Maine.

Questa sarà stata sicuramente un'esperienza indimenticabile per Larraín, ci possiamo scommettere! Mentre per King questo è il momento giusto per portare La storia di Linsey in tv e scommettiamo che i più accaniti fan non vedono l'ora di vedere il lavoro che hanno realizzato i due.



La storia di Lisey è disponibile su Apple TV+ dal 4 giugno 2021.