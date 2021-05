La Storia di Lisey, finalmente il trailer della nuova serie di JJ Abrams e Stephen King!

Avevamo visto qualche tempo fa le prime immagini di La Storia di Lisey, e nella giornata di martedì Apple TV ha pubblicato il trailer ufficiale della nuova serie con Julianne Moore, che debutterà in streaming il prossimo 4 giugno. Prodotta da JJ Abrams e diretta da Pablo Larraín, è un adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King.

La Storia di Lisey, che avrà otto episodi, è descritta nella sinossi come "un thriller profondamente personale e meditativo, che segue Lisey Landon (il premio Oscar Julianne Moore) due anni dopo la morte di suo marito, il famoso romanziere Scott Landon (Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente bloccato dalla sua mente."

Le immagini del trailer sono visibili all'interno della notizia, e mostrano una Julianne Moore costantemente in bilico tra realtà e immaginazione, confusa in un mare di ricordi tra quelli reali e fatti mai accaduti. Per Stephen King La Storia di Lisey sarà visivamente meravigliosa: il maestro del brivido ha scritto personalmente tutti gli otto episodi della serie.

Julianne Moore e Stephen King sono tra i produttori esecutivi di La Storia di Lisey, insieme agli stessi Pablo Larraín e JJ Abrams, e a Ben Stephenson e Juan de Dios Larraín. Venerdì 4 giugno saranno su Apple TV+ i primi due episodi, dopo i quali la programmazione continuerà con cadenza settimanale.