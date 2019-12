La storia di un personaggio di The Mandalorian verrà rivelata nella seconda stagione

Mentre Gina Carano si commuove per una fan art di The Mandalorian, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla trama della seconda stagione della serie con protagonista Pedro Pascal e dei numerosi personaggi introdotti nello show presente nel catalogo di Disney+.

Purtroppo non stiamo parlando di Baby Yoda, esserino che ha conquistato il mondo intero da quando è stato presentato nella serie, ma di Greef Carga, il leader dei cacciatori di taglie interpretato da Carl Weathers. Ecco cosa ha rivelato ai microfoni di GamesRadar: "Credo che la storia di Greef verrà raccontata nel corso della seconda stagione. Potrete avere dei piccoli flash su chi sia veramente Greef e del suo carattere nelle storie delle puntate della prima stagione. Ci sono alcune sequenze che ci mostrano chi è veramente, ma sono sempre un po' nascoste".

Dovremo aspettare ancora un po' prima di avere delle notizie certe sul personaggio introdotto nel primo episodio, e che ha assegnato al mandaloriano il compito di catturare Baby Yoda. Ricordiamo che a partire da domani sarà disponibile la quinta puntata della serie, in cui vedremo come continuerà il viaggio dei due, in fuga dagli altri cacciatori di taglie. Mentre aspettiamo vi consigliamo di leggere la nostra recensione del quarto episodio di The Mandalorian.