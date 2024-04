Questa storica serie tv police procedural sta per tornare in onda con un revival ufficiale

Dopo il revival di CSI anche un'altra storica serie tv police-procedural a quanto pare si sta preparando al grande ritorno con una serie tv revival in lavorazione.

Stiamo parlando di Cold Case, celebre serie tv della Jerry Bruckheimer Television: secondo Deadline, infatti, sono attualmente in corso le trattative per realizzare la serie tv reboot di Cold Case, in sviluppo grazie alla creatrice della serie originale Meredith Stiehm.

Il nuovo Cold Case fungerà da sequel dell'originale e sarà ambientato 15 anni dopo il finale della prima serie, andato in onda nel 2010. A quanto pare ci sarà anche un grande cambiamento di location, poiché lo spettacolo originale era ambientato a Filadelfia mentre il piano per il revival prevede che il sequel abbia "una nuova squadra di tenaci detective che indagano su casi irrisolti in tutto il sud-ovest". Apparizioni o camei dei membri del cast originale non sono da escludere, dato che la serie sequel sarà ambientato nello stesso universo narrativo della serie originale: comunque nessun casting avrà luogo finché non sarà concluso un accordo definitivo, e il progetto non è stato ancora ufficialmente ordinato.

Cold Case è andato in onda per sette stagioni tra il 2003 e il 2010, con un cast corale composto da Kathryn Morris (Lilly Rush), Danny Pino (Scotty Valens), John Finn (John Stillman), Jeremy Ratchford (Nick Vera), Thom Barry (Will Jeffries), Tracie Thoms (Kat Miller) e Justin Chambers (Chris Lassing).

