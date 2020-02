Uno storico alleato torna in The Flash: c'è qualcosa che non va con la Speed Force

Dopo averlo ammirato in alcune foto del nuovo episodio di The Flash, questa volta è il turno di vedere direttamente in azione uno storico alleato di Barry Allen nel promo del nuovo episodio dello show di The CW.

'C'è qualcosa che non va nella Speed Force'. Con queste parole si presenta nuovamente il personaggio di Wally West, durante la parte iniziale del video promo di Death of The Speed Force, il quattordicesimo episodio della sesta stagione che andrà in onda il prossimo 10 marzo negli Stati Uniti.

Il titolo stesso dell'episodio lascia presagire a qualcosa di problematico che potrebbe accadere al personaggio interpretato da Grant Gustin. Il tono serio che avrà l'episodio, viene enfatizzato dal video in cui Wally (Keynan Lonsdale) annuncia a Barry di non essere tornato lì per rivedere la famiglia, ma annunciando di aver avuto uno strano presentimento riguardante la Speed Force. I due personaggi continuano a discutere, fino a quando West domanda preoccupato all'amico 'Che cos'hai fatto?'.

Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio 'Kid Flash ritorna a Central City con un atteggiamento Zen e nuovi assi nella manica. Mentre mostra il proprio entusiasmo nel rivedere la famiglia, Wally dice a Barry di essere ritornato perché crede che ci sia qualcosa di strano nella Speed Force. Nel frattempo, Cisco (Carlos Valdes) ritorna dalla sua missione su Earth Prime. L'episodio, scritto da Sam Chalsen ed Emily Palizzi Gilbert, è diretto da Brent Crowell'.

Per ulteriori dettagli a proposito del personaggio interpretato da Lonsdale, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Eric Wallace sul ritorno di Wally West, mentre vi ricordiamo che la sesta stagione di The Flash sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 26 marzo all'interno della programmazione del canale Premium Action.