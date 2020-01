Uno storico personaggio di Arrow potrebbe tornare grazie alla Crisi?

Dopo il grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite c'è stata una vera e propria rivoluzione all'interno dell'universo dell'Arrowverse. All'interno del nuovo assetto potrebbero essere ancora vivi quei personaggi precedentemente scomparsi, come Adrian Chase.

Il finale di Crisi sulle Terre Infinite ha mostrato il risultato dello stravolgimento di tutte le linee temporali che hanno portato alla formazione dell'attuale Earth Prime, dove convivono i personaggi di Batwoman, Arrow, Supergirl e tutte le altre serie trasmesse dal network The CW.

Tra i personaggi scomparsi nei propri mondi di origine è presente Adrian Chase, che per molto tempo ha cercato in tutti i modi di ostacolare il protagonista Oliver Queen, morendo nel finale della quinta stagione di Arrow. Nelle altre versioni del pianeta Terra, però, non sempre Chase ha rivestito il ruolo di villain, diventando perfino egli stesso Green Arrow all'interno di Earth-2.

E se lo storico alter ego del personaggio di Prometheus fosse tornato in vita dopo gli stravolgimenti dovuti alla Crisi? A tal proposito si è espresso uno degli ideatori della serie, Marc Guggenheim, durante un'intervista con il portale Comicbook:

"Abbiamo discusso sulla possibilità di riportare indietro Adrian. Si tratta di un vaso di Pandora che io e Beth non avevamo intenzione di aprire. Nonostante il grande amore che proviamo nel lavorare con Josh e la passione per il suo personaggio, e nonostante io non stia dicendo che lui non possa trovarsi lì fuori, abbiamo deciso di non mostrare nessuna scelta, in un modo o nell'altro".

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Marc Guggenheim sul futuro di Arrow.