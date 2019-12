Gli Stormtrooper dai giocattoli anni 80' a The Mandalorian: un nuovo, vintage, Easter egg

Com'è noto, l'incessante lavoro di Jon Favreau e del suo team hanno reso The Mandalorian una delle serie cardine della neonata Disney+: tra i motivi del successo, oltre al magistrale cast, anche i numerosi Easter egg: adesso, direttamente dagli anni '80, gli Stormtrooper arrivano sul set a bordo di un trasportatore più vintage che mai.

In The Reckoning, settimo episodio della fortunata serie, un manipolo di guardie imperiali arriva a bordo di un particolare mezzo d'assalto: il trasportatore, che potete trovare in calce, è una fedelissima riproduzione del giocattolo distribuito negli anni '80 ed edito dalla Kenner Products in seguito all'uscita dell'Episodio III.

Se non avete ancora gli occhi lucidi per la meraviglia, sappiate che quello della Kenner fu anche il primissimo giocattolo creato e commercializzato per il franchise di George Lucas: una vera pietra miliare della storia della saga e chissà che la Disney non decida d'inserirlo nel merchandise ufficiale!

In alto troverete anche la pubblicità del trasportatore imperiale, trasmessa ormai quarant'anni fa: all'epoca, con i suoi cinque effetti sonori, era un articolo decisamente fuori dall'ordinario che avrà fatto felici i giovanissimi fan di Luke e Leila.

Questo è solo l'ultimo dei tributi che The Mandalorian fa alla galassia molto, molto lontana: con i numerosi Easter egg del primo episodio, quelli contenuti nel terzo e persino un riferimento ad Han Solo, la serie spin-off sarà una chicca da guardare con attenzione non appena Disney+ sarà disponibile in Italia dal 31 marzo 2020.