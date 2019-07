Storyboards, la docu-serie ideata da Joe Quesada approda su Disney+

Seconda stagione per la docu-serie di Joe Quesada, Storyboards. E la piattaforma di lancio sarà proprio il nuovo servizio di streaming della casa di Topolino, Disney+.

Se dovessimo star qui a parlare dei successi di Joe Quesada, probabilmente non finiremmo in tempo per la colazione (di domani). Basti pensare al suo ruolo di Editor-In-Chief (supervisore-capo) all'interno di una delle maggiori compagnie nel mondo dell'intrattenimento, la Marvel Comics, che ha riportato in auge dopo il famigerato periodo buio della bancarotta.

Ma tra le sue tante iniziative, Quesada si è anche occupato di dar vita a Storyboards, una docu-serie composta da una dozzina di episodi della durata di 10-15 minuti che raccontano la storia dei protagonisti di ognuno di essi, e la cui seconda stagione andrà presto in onda su Disney+.

"Il paragone più noto potrebbe essere Anthony Bourdain: Parts Unknown. Andiamo ogni volta in una location differente, ma invece di soffermarci su cibo e cultura, è l'ospite a essere al centro del tutto, il modo in cui racconta delle storie, la sua storia" afferma Quesada.

E tra gli ospiti della prossima stagione, come non menzionare il poliedrico Hugh Jackman o Robert Lopez, il compositore di Frozen?

"Lo show ha avuto inizio quando qualcuno mi ha chiesto quale fosse il mio hobby. Ho realizzato che, come Stan Lee, il mio hobby era il mio lavoro. Questo è il motivo per cui Stan non è mai andato in pensione... Stava portando avanti quell'antico adagio: 'Quando fai ciò che ami, non lavorerai mai un giorno nella tua vita'. E il mio grande amore è raccontare storie. Così ho iniziato a pensare a Storyboards" continua Quesada parlando della serie, e conclude "Me lo chiedono in molti, sapete. 'Cosa fa un chief creative officer?' Ma credo che lo show abbia risposto alla domanda per me: racconto storie per vivere. Ecco cosa faccio".

Tra le varie serie Marvel disponibili su Disney+ ci saranno anche Marvel's Hero Project, Marvel 616 e la serie animata Marvel's What If.