Quelle storyline di Friends che non hanno soddisfatto i creatori dello show

Anche i migliori artisti hanno un'opera di cui non vanno particolarmete fieri, e lo stesso vale per i creatori/produttori/sceneggiatori di serie tv. In Friends, ci sono state due storyline che non hanno soddisfatto particolarmente Marta Kauffman e David Crane.

Ora che siamo nel bel mezzo dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Friends, i creatori della serie si sono sbottonati un po', e hanno rivelato al pubblico del Tribeca TV Festival diverse curiosità sullo show.

Adesso a queste possiamo aggiungerne un'altra, che riguarda quelle storyline che non rientrano tra le preferite di Kauffman e Crane.

Si tratta di due particolari scelte narrative che hanno come protagonista Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), personaggio tra quelli tirati in ballo più spesso in questi giorni, dato che solo la scorsa settimana, Lisa Kudrow ha ammesso di aver avuto qualche problema nell'interpretarlo, verso la terza stagione dello show.

A non aver soddisfatto i due creatori però, sarebbero state, nello specifico, la parte dell'episodio 2x23 (Due Settimane di Pruriti) in cui Phoebe e Ryan (Charlie Sheen) si beccano la varicella in quelle che sarebbero dovute essere due settimane piene di romanticismo; e la storyline che prevedeva un appuntamento tra Phoebe e lo stalker della sorella gemella Ursula, Malcolm (David Arquette) nell'episodio 3x03 (Per Dimenticare Richard).

"Ci sono stata parecchie riscritture per far funzionare quella scena" confessa la Kauffman sulla 3x03.

E anche Crane rivela di pentirsi, di tanto in tanto, di alcune scelte fatte in determinati episodi, e di cui si accorge solo riguardandoli: "Wow, abbiamo davvero fatto così, alla fine?" dice "Ci sono alcune scelte, alcune battute, che sono decisamente migliori di altre".

Ma Friends è sempre Friends, e a noi piace così, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. E a voi?