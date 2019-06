La strada è bloccata nella clip ufficiale del secondo episodio di Fear The Walking Dead 5

Appena due giorni fa, la AMC ha diffuso online il trailer ufficiale di Fear The Walking Dead 5x02, rivelandoci qualche immagine in più sul secondo episodio della quinta stagione, ma ecco adesso sbarcare in rete grazie a Comicbook.com una prima clip della puntata che vede al centro della scena Morgan e Alicia.

Nel filmato (che potete vedere a questo link) possiamo vedere Alicia fare i conti con le responsabilità di aver perso Althea nello scorso episodio, catturata da un soldato misterioso. A quanto pare, la missione di salvare quante più persone possibili non sta andando proprio come speravano. Morgan incontra una strada bloccata da delle macchine posizione a mo' barriera, con delle scritte di "pericolo" e "stare alla larga", con l'aggiunta di cartelli che mettono in guardia dalle radiazioni.



Il secondo episodio di Fear The Walking Dead 5 è intitolato "The Hurt That Will Happen" e la sinossi ufficiale recita così: "Morgan e Alicia incontrano un sopravvissuto e vengono a conoscenza di una gravissima minaccia zombie. Nel frattempo, la missione viene messa a dura prova quando scompare una di loro, mentre altrove Strand crea nuovi contatti".



Forse la trama potrebbe inanellarsi con i prossimi film dedicati a Rick Grimes, dato che il simbolo che appariva sull'elicottero che ha portato in salvo il personaggio è lo stesso mostrato anche sull'equipaggiamento di un soldato ucciso vicino al luogo dell'incidente in Fear The Walking Dead.



L'episodio andrà in onda domenica, 9 giugno 2019.