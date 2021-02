Strada senza fine, in cantiere una serie tratta dal libro e prodotta da George R.R. Martin

Il creatore di Game of Thrones, George R.R. Martin, si sta occupando della produzione di un adattamento per il piccolo schermo del romanzo sci-fi di Roger Zelazny, Strada senza fine, per WarnerMedia. L'adattamento è curato da Kalinda Vazquez, che lavorerà anche alla co-produzione della serie in sviluppo grazie al network HBO.

Strada senza fine è stato scritto alla fine degli anni '70 e pubblicato da Del Rey nel 1979. Racconta di un'autostrada che può viaggiare nel tempo, collegando tutte le linee temporali e i luoghi con tutte le persone molto speciali che ne sono a conoscenza. Alcuni potrebbero usarla per esplorare i vasti misteri dell'universo, ma per altri... la strada potrebbe essere l'unica speranza di sopravvivere, riscrivere errori commessi in passato che alterano il corso della vita e creare un futuro migliore per sé stessi e per coloro che amano.



George R.R. Martin e Roger Zelazny si conobbero ad un laboratorio di scrittura a Bloomington, Indiana, a metà degli anni '70. Ricordando il vecchio amico, scomparso nel 1995, Martin ha sottolineato come Zelazny fosse un uomo gentile e generoso che gli prestò dei soldi quando si trovava al verde.

"La mia carriera in televisione è iniziata nel 1985, quando ho adattato L'ultimo difensore di Camelot di Roger Zelazny per The Twilight Zone. Roger era un amico, un mentore e uno dei più grandi scrittori di fantascienza che siano mai vissuti; è stato un onore poter portare il suo lavoro in televisione. Questo è il motivo per cui sono così entusiasta di prendere parte all'adattamento del romanzo di Roger, Strada senza fine, per HBO. Abbiamo un grande libro, una grande sceneggiatrice in Kalinda Vazquez e la preparazione di uno show meraviglioso e originale. Non vedo l'ora d'intraprendere un viaggio lungo ed emozionante" ha dichiarato Martin



A quanto pare George R.R. Martin è sempre in ritardo, visto che anche Tales of Dunk & Egg è incompleto. Inoltre pare che Martin non abbia rispettato una vecchia promessa per Winds of Winter.