Strage Maine, Patrick Dempsey: 'È la mia città, sono triste e scioccato'

Patrick Dempsey si è detto "scioccato e profondamente addolorato" per la strage avvenuta nella sua città natale, Lewiston, nel Maine. Diciotto persone sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite in due luoghi della città che conta circa 34.000 abitanti. L'ex star di Grey's Anatomy ha espresso il proprio cordoglio ai concittadini su Instagram.

"Sono scioccato e profondamente rattristato dalla tragedia avvenuta ieri sera nella mia città natale, Lewiston, nel Maine. La grande forza del Maine è il suo senso di comunità, e ora ci viene chiesto di unirci per sostenere tutti coloro che sono stati devastati da questo atto insensato", ha scritto l'attore sui social.

"La mia famiglia e io abbiamo il cuore spezzato per le vittime, le loro famiglie e la comunità", ha aggiunto Dempsey, che ha da anni detto addio a Grey's Anatomy.

Mercoledì scorso, il sospetto Robert Card ha ucciso 18 persone e ne ha ferite 13 in una sparatoria in un bar e in una sala da bowling a Lewiston. La caccia a Card è ancora in corso. Il riservista dell'esercito americano ha trascorso due settimane in una struttura di salute mentale all'inizio dell'anno e ha una lunga e documentata storia di consumo di contenuti politici di estrema destra.

Il mese scorso Patrick Dempsey è tornato a Lewiston per ospitare la Dempsey Challenge, la raccolta fondi annuale per il Patrick Dempsey Center for Cancer Hope & Healing. L'attore ha fondato la sua fondazione nel 2008 per sostenere le persone malate di cancro e le loro famiglie, in onore di sua madre Amanda, morta nel 2014.

Poco tempo fa, Dempsey aveva commentato il suo ritorno nella Stagione 17 di Grey's Anatomy:

"Ho pensato che fosse un bel modo di chiudere il suo arco. L'intenzione era quella di dare alla gente un po' di speranza perché sono stati una coppia così iconica. Abbiamo perso così tante persone quest'anno, che il pensiero di avere degli angeli che aleggiano intorno a noi prendendosi cura di noi è un buon messaggio da trasmettere in un mondo così cupo come quello in cui viviamo. Quindi per tutti noi è stato un bellissimo finale per questa storia", ha sottolineato il 55enne.