Strange Angel: nuovo trailer e poster per la serie sci-fi prodotta da Ridley Scott

Pochi minuti fa CBS ha rilasciato online il nuovo trailer della serie drama sci-fi Strange Angel, creata dallo sceneggiatore de Il Cigno Nero Mark Heyman e tratta dall'omonima serie a fumetti di George Pendle.

Pronta a debuttare sul servizio di streaming on demand CBS All Access, la serie mescolerà scienza e fantascienza traendo ispirazione dalla vita e dai lavori dello scienziato statunitense Jack Parsons, che oltre ad aver preso parte all'ideazione del combustibile solido per razzi è noto soprattutto per essere diventato uno dei primi seguaci americani dello scrittore ed esoterista britannico Aleister Crowley.

Interpretato da Jack Reynor (Transformers 4 - L'era dell'estinzione, Detroit, Electric Dreams), Parsons nella sinossi ufficiale rilasciata da CBS è descritto come un "giovane brillante e ambizioso che nella Los Angeles del 1930 lavora come bidello in una fabbrica chimica. Il suo sogno però è quello di costruire razzi capaci un giorno di portare l'umanità sulla luna."

Mentre di giorno contribuisce all'avanzamento dell'ancora sconosciuta scienza missilistica, di notte Parsons è segretamente invischiato nei loschi ambienti di una nuova religione occulta creata dal mago esoterico britannico Aleister Crowley, che compie rituali di magia sessuale per piegare il mondo alla sua volontà e rendere i suoi sogni fantastici una realtà.

Strange Angel è prodotta da CBS Television Studios in associazione con Scott Free Productions. Nel cast Jack Reynor, Rupert Friend, Bella Heathcote, Peter Mark Kendall, Michael Gaston, Greg Wise, Rade Šerbedžija, Zack Pearlman e Keye Chen. Tra i produttori esecutivi figurano il creatore della serie Mark Heyman, David DiGilio, Ridley Scott e David W. Zucker. Il pilot sarà diretto da David Lowery (A Ghost Story, Pete's Dragon).

La serie debutterà l'8 giugno negli Stati Uniti.